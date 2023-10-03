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نائب أمير الرياض يشرّفُ حفلَ سفارة ألمانيا بمناسبة اليوم الوطني

3 أكتوبر 2023 - 11:45 مساءً

المناطق-الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بالسفارة الألمانية في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

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حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية محمد سعدي الغامدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

3 أكتوبر 2023 - 11:45 مساءً
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