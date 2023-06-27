نائب أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. داعياً سموه الله –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى –عز وجل- أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.