نائب أمير الشرقية يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية “2022”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار بن سعود نائب المدير العام لدورة الألعاب السعودية وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت فيصل مديرة العمليات لجودة الشعلة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من اللاعبين.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير من القيادة للقطاع الرياضي؛ لكي يكون له أثر إيجابي في تشجيع المواطنين على المنافسات وصنع أجواء رياضية تهدف إلى رفع مستوى قدرات المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية 2030.

يذكر أن بداية انطلاق “الشعلة” من مدينة الرياض مروراً بعدة مناطق لتصل إلى المنطقة الشرقية، ومن المقرر أن تتوجه بعد ذلك إلى محافظة الأحساء.

وتهدف رحلة “الشعلة” الخاصة بدورة الألعاب السعودية إلى نقل رسالة سلام وصداقة إلى المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة، كما تهدف إلى زيادة التوعية والترويج للحدث الوطني الأكبر في تاريخ الفعاليات والرياضات المحلية في السعودية، و إلى الحث على متابعة أبطال السعودية في مشاركتهم بالدورة.