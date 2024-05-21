نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 61 طالباً وطالبةً من أكاديمية “زادك”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، حفل تخريج 61 طالباً وطالبةً من الدفعتين الرابعة والخامسة من الدبلوم والدبلوم المشارك، وعدد من طلاب الدبلوم المكثف بالأكاديمية السعودية لفن الطهي (زادك).

وقد أنهى الخريجون متطلبات التخرج التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل كطهاة محترفين بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الطلبة الخريجين بمناسبة تخرجهم، وسلمهم شهادات التخرج والمعتمدة من الأكاديمية السويسرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جانبها، أوضحت رئيس مجلس إدارة الأكاديمية رانيه معلا أن الحفل شهد تخريج 26 خريجاً من دبلوم السنتين، و 35 خريجاً من نخبة خريجي برنامج 6 أشهر، أصبحوا جاهزون للالتحاق بسوق العمل بعد امتلاكهم الأدوات والمهارات المطلوبة وخضوعهم لبرامج تدريبية وتعليمية متخصصة في مجال الطهي، وهو ما سيهيئ مزيداً من الفرص الوظيفية والمميزات المتاحة لهم بفنادق ومطاعم عالمية وجهات أخرى مختصة بقطاع الأغذية، إضافة إلى فرص الابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس وإمكانية استقطابهم كأساتذة معيدين في الأكاديمية.

وقدمت معلا كتاب التخرج إلى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الذي يوثق خلاله الخريجون إرث وتاريخ الوطن، ويوثق هويتهم الثقافية بكل احترافية وتاريخ.

كما شهد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية في ختام الحفل، توقيع اتفاقية تدريب مبتدئ بالتوظيف مع شركة “كاتيريون” إحدى شركات الخطوط السعودية، تشمل تدريب (٩٦) طالباً لعام ٢٠٢٤ و (١٠٠) طالب لعامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ على التوالي.