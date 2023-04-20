نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية : ” أرفع لكم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل ونحن ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على مقامكم الكريم والشعب السعودي والوطن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ” حفظه الله “.

وقال: ” يسعدني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموكم الكريم ووطننا في رفعة وتطور وأمن وامان ويديم سموكم “رعاكم الله” ذخراً للوطن والمواطنين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”.