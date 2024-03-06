نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية إيفاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لذوي الإعاقة المهندس خالد بن عبدالله الزامل، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة – رعاها الله – لذوي الإعاقة وحرصها على الارتقاء بكل الخدمات التي تقدم لهم للإسهام في تخفيف معاناتهم، مثنياً سموه على جهود الجمعية في تحسين جودة حياة الأشخاص وتمكينهم في المجتمع عبر حلول مبتكرة وكفاءات مهنية.

من جانبه، نوه الزامل بدعم واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لذوي الإعاقة وتقديم كل ما يسهم في تحسين جودة حياتهم.