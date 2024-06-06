نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية

المناطق_ المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية بالمنطقة الشرقية أحمد الثنيان، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم الثنيان خلال اللقاء شرحاً عن برامج الجمعية، وما تقدمه من جهود لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية، وأهدافها التي تسعى إلى إحداث أثر عميق ومستدام في مجال الاستدامة المالية في جمعيات القطاع غير الربحي.

وثمَّن رئيس مجلس الجمعية اهتمام سمو نائب أمير الشرقية ببرامج وأنشطة الجمعية.