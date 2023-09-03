نائب أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير, الذي قدم لسموه تقريراً عن سير مشاريع الأمانة وخططها المستقبلية وما أنجز من أعمال خلال الفترة الماضية أسهمت في تجويد حياة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وثمن سموه خلال الاستقبال, دور القيادة الرشيدة – أيدها الله – في دعم المشاريع التي تساعد في تحسين المشهد الحضري، منوهاً بضرورة سير المشاريع والخطط المستقبلية وفق ما خطط له، مع الحرص على الاتقان والالتزام بالمواعيد المعتمدة للتنفيذ.

من جانبه, قدم المهندس الجبير الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لمشاريع الأمانة.