نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني.

وأكد سموه؛ حرص القيادة على تطوير مجال النقل الجوي واستقطاب شركات الطيران التي ستسهم في توفير خدمات متعددة للمسافرين، إلى جانب دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

فيما قدم الحسني، لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن الخطط المستقبلية للشركة ومشاريعها التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في دعم الوجهات السياحية في المنطقة ورفع قدرات الشحن الجوي، منوها بمتابعة واهتمام سموه بكل ما يسهم في تطوير مطارات المنطقة.