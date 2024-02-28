نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، يرافقه مسؤولو البنك.

وثمن سموه، ما يقدمه البنك من برامج تمويلية ميسرة للإسهام بدور فعال ومؤثر في مسيرة البناء والتنمية وتمكين المواطنين ورواد الأعمال.

وقدم المهندس الحميدي، شرحاً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عن منتجات البنك التمويلية وبرامجه الممكنة لأبناء وبنات الوطن، معرباً عن شكره لسموه على متابعته واهتمامه لأعمال وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.