نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , في مكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكلاء الجامعة.

وأكد سموه أهمية دور الجامعات في بناء الأوطان وتوفير فرص المعرفة وتأهيل شباب وشابات الوطن ليكونوا عنصرًا فاعلاً في مجتمعاتهم، منوهًا بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للارتقاء بمخرجات التعليم الجامعي لتتناسب مع متطلبات المرحلة وحاجة أسواق العمل بمختلف مستوياتها.

من جانبه نوه العوهلي بالدور المهم للجامعات في البناء دور حيوي، وبالدعم الذي تجده الجامعة لتقديم رسالتها وتنفيذ خططها المستقبلية وضمان ديمومة العمل ورفع كفاءته من خلال مراجعة الأداء وتطويره المستمر, مثمنًا لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, اهتمامه بأعمال ومخرجات الجامعة، ودورها في تنمية القدرات البشرية في المنطقة.