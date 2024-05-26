نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي حسن الجاسر ، وأعضاء الصندوق.

وقدم الجاسر خلال اللقاء شرحاً عن مسارات العمل والخدمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم تقديمها، والتي ساعدت في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنوع الاقتصادي في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى توفير احتياجات سوق العمل من الكفاءات من خلال حزم من البرامج والأنشطة التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة الأثر التنموي المستدام على المجتمع بشكل عام وفقاً لاحتياجاته وأولوياته.

وثمَّن دعم سموه لأنشطة وبرامج صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي في المنطقة.