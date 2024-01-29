نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, رئيس مجلس نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية علي آل منفر، يرافقه عدداً من منسوبي المجلس.

ونوه سموه بما يحققه ذوي الإعاقة من إنجازات تستحق الفخر في جميع المجالات مما يدل على همهم العالية وإصرارهم الدائم على التميز، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم.

فيما ثمن آل منفر, لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية اهتمامه ودعمه لنشاطات النادي.