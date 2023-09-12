نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سواعد للإعاقة الحركية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة ،اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية فيصل عبدالله فؤاد أبوبشيت, يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدّم أبوبشيت لسموه عرضاً عن أنشطة وبرامج الجمعية ومشروع توفير سيارات مجهزة لذوي الإعاقة لتمكينهم من العمل في تطبيقات توجيه المركبات، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على عدة مراحل تتضمن التدريب على المهارات الحياتية، وقيادة السيارة ثم تسليم المركبات.

ونوه أبوبشيت بدعم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ومتابعته لأعمال الجمعية.