نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الحج في مجلس الشورى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى محمد بن حمود المزيد، وأعضاء اللجنة.

ورحب سموه، بأعضاء اللجنة في المنطقة الشرقية، مثمناً جهود المجلس للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة في دعم الخطط التنموية وتنفيذ مشاريع ذات أهمية عالية بجودة وإتقان تسهم في تجويد حياة المواطن والمقيم.

فيما أفاد معاليه، بأن هذه الزيارة تأتي للتواصل البناء والاطلاع على الخدمات المُقدمة في المنطقة، والوقوف على المُنجزات، والالتقاء بعدد من رؤساء الأجهزة الحكومية، والاطلاع على ما يقدمونه من خدمات.