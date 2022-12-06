نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نادي الفروسية بالدمام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبدالرحمن بن صالح العطيشان، وأعضاء المجلس.

وثمّن سموه جهود النادي وما يقدمه من برامج، مؤكداً اهتمام الحكومة الرشيدة برياضة الفروسية والمحافظة على هذه الرياضة العريقة التي ارتبطت بتاريخ المملكة.

بدوره قدم العطيشان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن أعمال وبرامج النادي بالدمام، منوهاً بدعم سموه للنادي والأنشطة والبرامج التي يقدمها وعلى توجيهاته السديدة.