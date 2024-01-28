نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد والذي قدم لسموه عرضًا عن أعمال الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ونوه سموه بالدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل شباب وشابات الوطن من خلال برامجها التي تهدف لخدمة سوق العمل ومواءمة التخصصات مع متطلبات السوق لمواكبة النهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في ظل توجيه القيادة الرشيدة.

ونوه العبدالواحد بمتابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المستمرة لكل ما يصب في مصلحة شباب وفتيات المنطقة وحرصه الدائم على دعم المؤسسة لتقديم أفضل البرامج التدريبية والمهنية من أجل المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.