نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله بن محمد الراجحي وعدداً من اعضاء اللجنة.

ونوه سموه بالجهود التي تسهم في خفض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات والارتقاء بمستويات سلامة على الطرق في المنطقة، مشيداً بأعمال لجنة السلامة المرورية التي حققت نجاحات كثيرة في المنطقة في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية.

وقدم الراجحي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن جهود اللجنة لرفع الوعي المجتمعي للالتزام بالأنظمة والابتعاد عن المخالفات المرورية لحفظ الأرواح والممتلكات.