نائب أمير الشرقية يطلع على خدمات المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) العميد عبدالله الفارس.

وأشاد سموه بجهود الحكومة الرشيدة –ايدها الله-في تقديم أحدث الأجهزة والوسائل لتسهيل استقبال بلاغات الطوارئ وسرعة الاستجابة للحالة، مثمناً الدور الذي يقومون به في خدمة المواطن والمقيم.

وقال “إن تعزيز منظومة الأمن في المملكة ورعاية المواطنين وحفظ حقوقهم هدف من أهداف القيادة -رعاها الله- وتطوير سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة من خلال مركز موحد يأتي ضمن ذلك السياق”.

فيما ثمن العميد الفارس لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية , اهتمامه بالمركز ودعمه اللامحدود.