نائب أمير الشرقية يطلّع على جهود القطاع الصحي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، يرافقه الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الرشيدة لمنظومة القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ،وتوفير كافة الإمكانيات البشرية التقنية واللوجستية لتحقيق الأمن الصحي.

فيما قدّم المهيدب تقريرًا لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عن الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الصحية والتي تبلغ 22 مستشفى و 122 مركزًا صحيًا وأكثر من 590 عيادة يشرف عليها كوادر وطنية مؤهلة ويقدمون خدمات صحية مميزة في جميع التخصصات الطبية، منوهًا بمتابعة سمو الأمير سعود بن بندر لبرامج الصحة بالمنطقة.