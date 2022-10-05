نائب أمير الشرقية يفتتح معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد

المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، معهد الشيخ محمد بن حمد الجبر للتوحد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعدد من الشخصيات والقيادات التعليمية في المحافظة.

ووتجول سموه في أقسام المعهد واطلع على ما يقدمه للطلاب من خدمات متميزة حيث يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه المشاريع التي تخدم أبناء المحافظة من الطلاب والطالبات بشكل عام ومن يعانون صعوبات في التعلم شيء مهم وإيجابي ووجود مركز متخصص يدار بكوادر وطنية متخصصة يدعو للفخر والاعتزاز.

وألقى رجل الأعمال ناهض الجبر كلمة أوضح فيها أن المعهد بني على مساحة ١٦٠٠٠ م2 وتجاوزت تكلفته ٤٠ مليون ريال، وتم تنفيذه وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، مبينًا أنه يحتوي على مجمّعين للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، مشيرًا إلى أن المعهد يهدف بالتعاون مع وزارة التعليم إلى أن يكون مركز دراسات إقليمي لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأفاد أن المعهد يضم 94 فصلاً دراسياً، إضافة إلى مرافق متعددة في تقييم الحالات ومعامل التخاطب والعلاج الوظيفي والملاعب الرياضية، مؤكداً السعي إلى أن يكون المعهد رائداً في التعامل مع الطيف التوحدي وإيجاد الحلول العلاجية له.

بعد ذلك كرم سمو نائب أمير الشرقية الطلاب المتميزين والداعمين.