نائب أمير الشرقية يُكرم داعمي وشركاء نجاح مبادرة عون القانونية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، القائمين على مبادرة عون القانونية، التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

وثمّن سموه ما قُدم خلال المبادرة من خدمات قانونية واستشارية للمحتاجين ممن ترعاهم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتكامل مع الجهات المتخصصة لدعم المستفيدين من المبادرة قانونياً .

وشهد مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وكلٍ من شركة الدكتور سعد آل جمعان للمحاماة والاستشارات القانونية، وشركة الميموني والعلواني للمحاماة والاستشارات القانونية، وشركة ميم دال للمحاماة، وشركة إيضاح للمحاماة، وشركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية.

وأكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، أن المبادرة قانونية تطوعية تُعنى بتقديم العون القانوني لغير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة من مستفيدي الوزارة وفق كل حالة واحتياجها، بالشراكة مع مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، حيث هدفت المبادرة إلى تقديم التوعية والاستشارات القانونية والشرعية من خلال وسائل اتصال محددة، وإعداد صحائف الدعاوى والمذكرات للفئات المستهدفة، والتمثيل القانوني والشرعي للمستحقين أمام النيابة العامة أو المحاكم بمختلف درجاتها، إضافة إلى أنها هدفت إلى نشر الوعي القانوني وثقافة احترام القانون بالمملكة.

فيما ألقى زياد بن ناصر آل زرعة كلمة شركاء النجاح، أكد فيها أن المبادرة اضطلعت خلال فترة وجيزة بأعمال كثيرة وجليلة، حيث شاركت بفاعلية في المطالبة والإعادة والحفظ للحقوق، وساندت في الإرشاد والتوجيه الشرعي والنظامي القانوني، بطريقة سلسلة متناغمة ما بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ومكاتب المحاماة، وجاءت مسايرة لرؤية المملكة 2030، ومتضمنة لأهدافها بتعزيز المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص في هذا السبيل.

وفي الختام كرّم سمو نائب أمير الشرقية، شركاء نجاح مبادرة عون والقائمين عليها.