نائب أمير القصيم : أرقام ميزانية الخير تظهر بشكل جليّ متانة اقتصاد المملكة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 – 1445 هـ ( 2023م).

وأكد سموه أن ميزانية الخير أكدت في تفاصيلها بشائر الخير للجميع بما تضمنته من أرقام تعكس حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعم المشاريع التنموية والبرامج التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف سمو نائب أمير القصيم “بأن صدور أرقام الميزانية يؤكد متانة اقتصاد المملكة وتجاوز كافة التحديات للوصول إلى التنمية الشاملة ودعم مسيرة نهضة وطننا الغالي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ، داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.