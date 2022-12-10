نائب أمير القصيم: قمم الرياض مواصلة وتأكيد على ما تحظى به بلادنا من مكانة مرموقة إقليميا ودوليا

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية.

وقال سموه: إن في نجاح قمم الرياض خير تأكيد على ما نحظى به – بفضل الله سبحانه – من مكانة مرموقة ودور ريادي على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين- أيده الله – والجهود الاستثنائية التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – لمواجهة المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والسعي لتحقيق الرخاء لوطننا العزيز والتنمية الاستقرار لدول المنطقة.

واختتم سموه تصريحه بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا الحبيبة نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.