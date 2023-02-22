نائب أمير المدينة المنورة: يوم التأسيس يأتي لتخليد الفصول والملاحم التاريخية التي بنت وشيّدت هذه الدولة الشامخة

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”، الذي يأتي لاستذكار ما منّ الله به على هذا الكيان الشامخ من أمن واستقرار وعز وقوة وتمكين.

وقال سموّه: إن يوم التأسيس، يأتي لتخليد الفصول والملاحم التاريخية التي بنت وشيّدت هذه الدولة الشامخة قبل ثلاثة قرون في الجزيرة العربية، وحتى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود –رحمه الله-.

وأشار الأمير سعود بن خالد الفيصل، إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى يؤكد اهتمام القيادة الكبير بالتاريخ الأصيل لهذه الدولة المباركة التي ترسخ العدل وتستند على القيم الإسلامية السمحة منذ تأسيسها، سائلاً الله جل شأنه، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.