نائب أمير المنطقة الشرقية يختتم زيارته لمحافظة الأحساء بزيارة مجالس المسئولين والأهالي

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اختتم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الخميس، زيارته لمحافظة الأحساء، والتي استمرت ثلاثة أيام، بزيارة عدد من مجالس المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال والأهالي، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع أبناء أسر المجالس وروادها، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على الزيارة وحرصه بالالتقاء بهم وبأهالي المحافظة.

وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ” تعد المجالس في المحافظة منبراً من منابر العلم والثقافة، وتسهم في التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة والثقافة من خلال طرح موضوعات في تخصصات متنوعة، كما أنها تساعد على زيادة الترابط الاجتماعي الذي يتميز به أبناء محافظة الأحساء” معربا عن سعادته بالالتقاء بهم وتبادل الأحاديث الودية معهم.