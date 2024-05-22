نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، احتفال جامعة الأصالة بتخرج طلابها للعام ١٤٤٥هـ.

وهنأ سمو النائب الخريجين، سائلاً الله لهم التوفيق، وأن يكونوا مساهمين في بناء الوطن ورفعته مع من سبقوهم من إخوانهم شباب وشابات الوطن.

وقال سموه : “حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يولون العلم والتنمية البشرية عناية ورعاية كبيرة إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته سيعود بالخير والرفعة على الوطن وأهله، فالشباب والشابات هم من يصنعون المستقبل المشرق -بإذن الله-، مهنئاً الآباء والأمهات وجميع من شارك في حصول هؤلاء الخريجين على درجة علمية في تخصصات مطلوبة في سوق العمل.

من جانبه، قدّم المشرف العام على كليات الأصالة الدكتور هشان بن صالح المعلم الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حضوره ومشاركة الطلاب فرحة التخرج والنجاح، مهنئاً الطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم ليشاركوا في خدمة هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة رشيدة تسير نحو مستقبل مشرق.

وتابع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية والحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة الطلاب العلمية خلال فترة دراستهم.