نائب أمير المنطقة الشرقية يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , اليوم ، معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت عنوان”بالتقنية نسعى لحمايتكم”، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو).

وتجول سموه، في المعرض، مستمعاً لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ماجد الموزان، والضباط المشاركين بجناح الدفاع المدني عن الخدمات التقنية والإلكترونية التي يقدمها الدفاع المدني، والآليات والتجهيزات الحديثة التي تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الحوادث وجميع مجالات الدفاع المدني.

‏‎وأوضح اللواء الموزان، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة تأتي في إطار حرصه، وسمو نائبه على كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين في هذه المنطقة، مقدماً الشكر لجميع الجهات المشاركة في فعاليات اليوم العالمي والمعرض المقام بهذه المناسبة، وعلى جهودهم المتميزة لتحقيق هذه الغاية.