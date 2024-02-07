نائب أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لأعمال ومنجزات stc بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، نسخة من التقرير السنوي لأعمال ومنجزات “stc ” بمنطقة تبوك للعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية “stc ” بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله عسيري.

واستعرض سموّه خلال اللقاء جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات بالمنطقة، منوهاً سموه بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع الاتصالات في المملكة, وبما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مؤكداً سموه أهمية التكامل مع الجهات الحكومية والخدمية لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة الاتصالات في المنطقة.

من جانبه ثمن المهندس العسيري دعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه والذي أسهم في تحقيق مستهدفات الشركة لتجويد الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.