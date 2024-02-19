نائب أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن عبيد العبيد.

وفي بداية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة تبوك تقرير عن أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال الفترة الماضية, واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخدمات إضافة لاستعراض ما شهدته إدارة وفروع الأحوال المدنية بالمنطقة من تطور في مستوى الخدمات ، مشيداً سموه بالدور الرائد الذي تبذله وكالة الوزارة للأحوال المدنية لتطوير خدماتها بما يرفع كفاءة الأداء ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر .

ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتطوير آليات العمل في إدارات الأحوال المدنية بمتابعة من سمو وزير الداخلية.

من جانبه أعرب العبيد عن شكره وتقديره لسمّو أمير تبوك وسمو نائبه على التوجيهات والدعم المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.