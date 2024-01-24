نائب أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ظافر بن محمد الأسمري ، الذي قدّم لسموه إيجازاً عن خدمات الدفاع المدني بالمنطقة وسير الأعمال وفق الأهداف الاستراتيجية للمديرية العامة للدفاع المدني المرتكزة على مستهدفات رؤية 2030، واطلع سموه على مؤشرات الأداء لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة ومحافظاتها.

وأكد سمو نائب أمير منطقة تبوك على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية, مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

من جهته أعرب العميد الأسمري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على الدعم والمساندة لأعمال ومهام الدفاع المدني بالمنطقة.