نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، الذي قدّم لسموه إيجازاً عن الجهود والمهام التي تنفذها الجهات الأمنية في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان ، منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة سمو وزير الداخلية.