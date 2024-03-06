نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة

المناطق-تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة تبوك المهندس عبدالعزيز بن مقبل العنزي .

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الصندوق بالمنطقة وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها. مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .من جهته أعرب المهندس العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة وسمو نائبه على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة على دعمهم واهتمامهم لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .