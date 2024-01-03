نائب أمير تبوك يشهد توقيع اتفاقية بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وجامعة الأمير فهد بن سلطان

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, بالإمارة اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وجامعة الأمير فهد بن سلطان، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود, والمشرف العام رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أهداف وزارة الرياضة في الشراكات مع القطاعات الأخرى لدعم المشاريع والبرامج والأنشطة الرياضية المجتمعية للمساهمة في بناء عادات صحية لدى المجتمع عامة والطلاب والطالبات.

وأكد الأمير خالد بن سعود, أهمية تعزيز سبل التعاون المثمر بين فرع وزارة الرياضة بتبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق نجاحات وطنية مشتركة، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة, أن المذكرة تتماشى مع خطط الوزارة الهادفة لفتح باب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة رياضة متنوعة وشاملة لرفع جودة الحياة للمجمتع , مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تشمل العديد من أوجه التعاون المشترك لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ وتعزيز الخدمة المجتمعية ونشر الأعمال التطوعية وتفعيل الأنشطة الرياضة لخدمة المجتمع والطلاب والطالبات بالجامعة , وتقديم الأكاديميين في البرامج والورش لخدمة الرياضة بالمنطقة.