نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

المناطق- تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1444هـ جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز .

وأثنى سموه خلال الاستقبال, بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية، مؤكدا سموه على دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

من جانبه، أعرب اللواء الفايز عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه ، على دعمهم ومتابعتهم الدائمة لكافة القطاعات الأمنية في المنطقة.

حضر الاستقبال قادة القوة الخاصة للأمن والحماية في كل من مشروع البحر الأحمر ومحافظة العلا ومشروع نيوم ومشروع آمالا.