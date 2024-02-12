نائب أمير تبوك يطلع على الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية للمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك, على مقومات وفرص الاستثمار للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي طرحتها أمانة المنطقة .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمعرض ومركز احتفالات أمانة منطقة تبوك، حيث كان في استقباله أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعددٌ من قيادات الأمانة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

وتجول سموه في أركان المعرض الذي شمل الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة المنطقة خلال هذا العام 2024, والتي توائم احتياجات المنطقة وسكانها وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم , في مجالات مختلفة كالسياحة الترفيه والطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم والصحة مع التركيز على المميزات التنافسية للمنطقة من موقع استراتيجي وتنوع اقتصادي وتنموي وطاقة شمسية ووجهات سياحة مزدهرة, بالإضافة الى المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها والتي تتميز بتنوعها, و مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي من ابرزها مشروع تدوير المخلفات الصلبة ، ومشروع مواقف السيارات الذكية والسطحية بالمدينة.

كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيا عن تلك المشروعات والفرص الاستثمارية والخطط المستقبلية لأمانة المنطقة، منوهاً سمو نائب أمير منطقة تبوك بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والمقيم من المشروعات التنموية. مشيراً سموه إلى ماتزخر به المنطقة من فرص استثمارية نوعية جاذبة، والتي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب أمين المنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعم ومتابعة أعمال الأمانة بالمنطقة، مؤكدا أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتداداً للجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.