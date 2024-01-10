نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على تقرير عن أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري، حيث اطلع على ما احتواه التقرير من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله .

وأثنى سمو نائب أمير منطقة تبوك على جهود فرع الوزارة وما يقوم به من أعمال جليلة ,مؤكدا أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .