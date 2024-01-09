نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الزراعة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.

ونوه سموه في بداية اللقاء بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الزراعي والمزارعين بالمملكة، مشيداً سموه بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية التي أسهمت بشكل كبير في تطور الزراعة بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح موجز من المهندس الرويلي عن مهام وأعمال وإنجازات الفرع خلال عام ٢٠٢٣ م , كما اطلع على تقرير عن المهرجانات الزراعية التي أقامها الفرع بمختلف محافظات ومراكز منطقة تبوك خلال العام الماضي , وأهميتها في مساعدة مزارعي المنطقة وفتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم المتميزة كماً ونوعاً والتعريف بها .

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه نسخة من الكتاب الإلكتروني الذي أصدرته وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين والمربين والنحالين المتميزين في مناطق المملكة, من ضمنهم (٥٠ ) مزارعاً من مزارعي منطقة تبوك المتميزين خلال عام ٢٠٢٢ م .