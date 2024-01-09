نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير عن مقومات التراث الثقافي في المنطقة

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة المهندس فهد بن محمود الغريض.

واستمع سموه إلى شرح عن الإستراتيجية العامة لهيئة التراث , كما اطلع على تقرير عن مقومات التراث الثقافي في المنطقة والذي ضم تسجيل 988 موقع تراثي في السجل الوطني للاثار وأكثر من 791 مبنى تراثي عمراني وتسجيل أكثر من 400 حرفي وحرفية بالمنطقة في السجل الوطني للحرفيين في مختلف الحرف والصناعات اليدوية , بالإضافة إلى مشاريع الهيئة المنجزة في المنطقة لعام ٢٠٢٣م , في التنقيب والمسوحات الأثرية والمشاريع والبرامج التراثية المخطط تنفيذها خلال ٢٠٢٤م.

ونوَّه سمو نائب أمير منطقة تبوك باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في حفظ التراث الوطني وتطوير قطاع التراث، و إبراز تراث المملكة العريق والحرص على تواصل هذا الموروث الحضاري بين أبناء الوطن.