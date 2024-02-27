نائب أمير تبوك يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبة بالإمارة اليوم, مدير إدارة المرور بمنطقة تبوك اللواء علي بن مهذل القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه, اللواء القحطاني بهذه الثقة الكريمة، متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن, مثمناً الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.فيما قدم القحطاني الشكر للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مثمناً لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه الدعم المتواصل لأعمال إدارة المرور بالمنطقة.