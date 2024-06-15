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نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

15 يونيو 2024 - 10:03 مساءً

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سائلاً الله -عزوجل- أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

 

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كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

 

 

كما سأل سموه الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

15 يونيو 2024 - 10:03 مساءً
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