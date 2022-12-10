نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح “قمم الرياض”

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.

وأكد سموه أن نجاح قمم الرياض وما نتج عنها من آليات تفاهم مشتركة وإطلاق ودعم للمبادرات النوعية، يبرز دور المملكة القيادي كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وحرصها على مد جسور التواصل مع الصين من خلال تنسيق المواثق بين الجانبين، ومواءمة التوجهات الاستراتيجية للدول العربية مع الصين كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وتطوير أوجه التعاون المشترك.

وبين سموه : إن إعلان الرياض عقب انتهاء القمم الثلاث جاء مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية وضرورة الأخذ بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويرتقي بآليات منتدى التعاون العربي الصيني، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في شتى المجالات للوصول بمستقبل التنمية في الوطن العربي لحيث التقدم والنمو والازدهار الذي تستحقه.

وسأل سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة قائدة للأمة العربية والإسلامية في كل ما يحقق الأمن والسلام والنماء.