نائب أمير جازان يزور فعالية التراث الثقافي البحري بالمنطقة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس، فعالية التراث الثقافي البحري, التي تنفذها هيئة التراث بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء جازان 24” في عامه الحالي.

واطلع سموه على أقسام الفعالية، مستمعًا لشرح مفصل من مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة فيصل خواجي حول الفعالية وما تتضمنه من الأنشطة التعريفية بالحرف اليدوية المرتبطة بتراث جازان البحري، والنشاطات الهادفة لتجسيد العادات والتقاليد في جازان، وحياة وقصص البحارة والحياة البحرية الاجتماعية والألعاب الشعبية السائدة قديمًا.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود فرع هيئة التراث بجازان لإبراز التراث الثقافي للمنطقة، وتسليط الضوء على التاريخ والحضارة والتراث القديم الخاص بها من خلال مثل هذه الفعاليات المتنوعة.

حضر الجولة وكيل إمارة جازان بالنيابة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، والمشرف العام على شتاء جازان 2024م المهندس يحيى الغزواني والمدير التنفيذي لمهرجان شتاء جازان المهندس محمد الأحمري.