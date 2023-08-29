نائب أمير جازان يستقبل رئيس جمعية “لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر رئيس مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة.

واستمع سموه خلال الاستقبال، إلى إيجاز من سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن عن الجمعية التي تسعى لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفق رؤية تجعلهم أفراداً فاعلين، وتقديم الدعم لهم ولأسرهم من خلال برامج نوعية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرةً إلى العمل على تأهيلهم بتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية تتناسب مع إمكاناتهم، والعمل نحو تحقيق رضاهم.

وأثنى سمو نائب أمير جازان على الدور الذي تقوم به الجمعية في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم ولتعزيز جودة حياتهم، علاوة على المبادرات التنموية التي تتبناها الجمعية من أجل هذه الفئة العزيزة بالمجتمع.

وفي السياق ذاته، شهد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية “لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة وجمعية “غراس” لرعاية الأيتام بمنطقة جازان، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، التي تعد من ركائز رؤية المملكة 2030، وتحقيق شراكة فاعلة في بناء مجتمع ذوي الإعاقة المعرفي ومساعدتهم ودمجهم في المجتمع وتوفير أساسيات المعرفة لهم من خلال تقديم وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية واستشارية لهم ولذويهم بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.

ووقع المذكرة عن جمعية “لأجلهم” رئيس مجلس إدارتها سمو الأميرة نوف بن عبدالرحمن بن ناصر، وعن جمعية ” غراس” رئيس مجلس الإدارة ناصر بن عبده مريع.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعربت سمو رئيس مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” عن شكرها لسمو نائب أمير منطقة جازان على دعمه وتحفيزه للبرامج والمبادرات التي تخدم ذوي الإعاقة، ودعم جهود جمعية ” غراس ” من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالها.

حضر الاستقبال ومراسم التوقيع، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.