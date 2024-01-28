نائب أمير جازان يستقبل رئيس نادي جازان الأدبي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس النادي الأدبي، مستمعًا لشرح عن فعاليات الملتقى الشعري الخامس الذي ينظمه النادي يوم الخميس المقبل ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الأندية الأدبية في المملكة، وأكثر من 30 شاعرًا وشاعرة من جازان ومن مختلف مناطق المملكة، ويشهد عددًا من ورش العمل والأركان المتخصصة.

وأثنى سموه على البرامج والفعاليات التي ينظمها النادي ودورها الفاعل في تعزيز الحراك الثقافي، متمنيًا التوفيق لنجاح فعاليات الملتقى الشعري.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان بالنيابة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ، والمشرف العام على شتاء جازان 2024م المهندس يحيى الغزواني.