نائب أمير جازان يستقبل نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية عبد الله بن سليمان الفهد، ومدير مكتب رابطة رواد ومرشدات منطقة جازان أحمد بن رشيد الحازمي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من مدير مكتب الرابطة بجازان حول الرحلة الخلوية الكشفية الأولى من نوعها بالمملكة والتي ستنفذ بوادي لجب بمحافظة الريث خلال الفترة من 15 – 17 ديسمبر الحالي.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة المجتمع، ودورهم الهام في تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والتوعوية وذلك بالتعاون مع قطاعاتها الكشفية في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم، والمنطقة على وجه الخصوص.

من جانبه أعرب نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه نظير اهتمامهما ودعمهما ومتابعتهما لأنشطة وبرامج مكتب الرابطة بالمنطقة، مشيراً إلى أن جازان تمثل المحطة الأولى لتنفيذ الرحلات الخلوية الكشفية في المملكة، وهو ما يمثل ميزة هامة للمنطقة في احتضان هذا النوع من الرحلات كنقطة انطلاق تؤسس لها في باقي المناطق.