نائب أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.

واطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن أعمال شؤون الأفواج في المنطقة والجهود التي تقوم بها في كافة المحافظات، وما تقوم به قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من تنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة خدمة للوطن والمواطن.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية ودعم و اهتمام بجميع القطاعات الأمنية، وما تقوم به تلك القطاعات من مهام وأعمال بمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني وقائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان العقيد ركن لطفي خلف بن سمها.