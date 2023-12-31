نائب أمير جازان يطلع على استعدادات لجنة تنظيم المعرض الدولي للبن السعودي 2024

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، على استعدادات اللجنة العليا لتنظيم معرض البن الدولي 2024.

وشدد سموه على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية في المنطقة لضمان نجاح المعرض ليصبح معرضاً عالمياً جاذباً لصناعة البن ومركزاً للتبادل التجاري للبن في المملكة.

فيما قدم أعضاء اللجنة العليا للمهرجان باسمهم وباسم القائمين عليه كافة, الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما للمهرجان، الذي يضم عدداً من الفعاليات، ويسهم في تطوير زراعة وصناعة البن كون منطقة جازان أحد أكبر المناطق المنتجة للبن في المملكة، ويعد أحد الصناعات المستهدفة في استراتيجية منطقة جازان بما يمثله من ميز نسبية وتنافسية للمنطقة.