نائب أمير جازان يطلق أعمال ملتقى “تطوير جمعيات ذوي الإعاقة والمنظمات غير الربحية” بالمنطقة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بمركز الأمير سلطان الحضاري اليوم ، أعمال ملتقى ” تطوير جمعيات ذوي الإعاقة والمنظمات غير الربحية ” بجازان ، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وتجول سموه لدى وصوله مقر المركز الحضاري , في المعرض المصاحب للملتقى.

وألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، كلمة , خلال الحفل المعد لهذه المناسبة , أوضح فيها أن مثل هذه الملتقيات تهدف إلى تطوير منظمات القطاع غير الربحي المعنية بذوي الإعاقة وإرشادهم بأبرز الاحتياجات المجتمعية للفئة المستهدفة وأساليب معالجتها والمساهمة في تجويد خدماتها ومخرجاتها وضمان استدامتها من خلال حزمة من اللقاءات والأوراق العلمية والورش التدريبية بمشاركة استشاريين وأكاديميين ومتخصصين.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي تعقد على مستوى مناطق المملكة وتحت إشراف إدارة التمكين المجمعي بالإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنشآت القطاع والمؤسسات المانحة حيث سيتم تكريم الجمعيات المتميزة في مجال التطوع وفق المعايير المعتمدة من الوزارة تثميناً وتقديراً لجهودهم وتحفيزاً لبقية جمعيات منطقة جازان.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن جمعيات ذوي الإعاقة والمنظمات غير الربحية بمنطقة جازان ، فيما تم تكريم الجهات المشاركة في الملتقى.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو نائب أمير المنطقة مع الأطفال ذوي الإعاقة.