نائب أمير جازان يكرم فريق عمل منصة “التزام” بالإمارة

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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، فريق العمل على منصة التزام بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بمناسبة حصول إمارة جازان على نسبة (100%) في مؤشر “جودة البيانات الوظيفية” بمنصة “التزام” للربع الثاني من عام 2023 م، وتحقيقها نسبة 100% في مؤشر التزامها بتسليم بيانات الحسابات الإفرادية الخاصة بالمشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يوليو من العام الجاري، إضافة لتميز الإمارة على مستوى إمارات المناطق في التعاون لاستكمال متطلبات تعبئة استبانة تحسين الثقافة المؤسسية ورفع الأداء بشكل عام لدى منسوبي الإمارة.

وأشار سموه، خلال التكريم، إلى أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لتميز إمارة جازان المستمر في مختلف المجالات الإدارية والفنية، بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة، وهو أحد ثمار الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل وجودة الأداء، وتكاتُف الجميع في تحقيق النتائج المتقدمة في منظومة الموارد البشرية، مشيداً بجهود فريق العمل في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التي جعلت الإمارة من إمارات المناطق المتقدمة والمتميزة في مؤشر جودة البيانات الوظيفية لعام 2023م على منصة “التزام”.

من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة جازان نزال بن عبدالله العتيبي باسمه ونيابة عن فريق العمل بمنصة “التزام” عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، نظير توجيهاتهما ومتابعتهما الدائمة لكل ما يرتقي بالعمل الإداري في إمارة المنطقة، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق المنجزات المتتالية على الأصعدة كافة.